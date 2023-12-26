Харченков Павел Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
06.12.1913
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Восприемники у Анастасии, рожденной 2.12.1913 (родители Матвей Васильевич Болдырев и его законная жена Клавдия) второй восприемники девица слободы Ямской Софья Ивановна Бобовникова
Место жительства
Неизвестно
Скрылевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно