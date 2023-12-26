Харченков Павел Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченков Павел Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
06.12.1913
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Восприемники у Анастасии, рожденной 2.12.1913 (родители Матвей Васильевич Болдырев и его законная жена Клавдия) второй восприемники девица слободы Ямской Софья Ивановна Бобовникова
Место жительства
Неизвестно
Скрылевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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