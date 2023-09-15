Селезнева (Сафронова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Сафронова) Ольга

Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.04.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1990

Отец: Сафронов Игорь

Мать: Сафронова Людмила

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Игорь

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнев Игорь

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Игорь

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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