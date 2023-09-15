Селезнева (Сафронова) Ольга
Место рождения
Дата рождения20.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1990
Отец: Сафронов Игорь
Мать: Сафронова Людмила
Рождение ребёнка
16.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Игорь
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнев Игорь
Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнев Игорь