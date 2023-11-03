Адамов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1910
Дочь: Федосеева Анна
Мать ребёнка: Просковья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Федор
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Иван
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамов Михаил
Мать ребёнка: Просковья
Смерть
Неизвестно