Адамов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1910

Дочь: Федосеева Анна

Мать ребёнка: Просковья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Федор

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Иван

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамов Михаил

Мать ребёнка: Просковья

Смерть
Неизвестно
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