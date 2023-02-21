Кожевникова (Кожевникова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Кожевникова) Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1832

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1836

Дочь: Сиверс Наталья Александровна

Отец ребёнка: Кожевников Александр Павлович

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