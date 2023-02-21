Кожевникова (Кожевникова) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1832
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Павлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1836
Дочь: Сиверс Наталья Александровна
Отец ребёнка: Кожевников Александр Павлович