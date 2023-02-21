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Нориков Степан Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Нориков Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1938

Дочь: Норикова Александра Степановна

Мать ребёнка: Шумакова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
?.08.1941

Дочь: Мария (Марина) Степановна

Мать ребёнка: Шумакова Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумакова Александра Сергеевна

Смерть
?.10.1943
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