Нориков Степан Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Нориков Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1938
Дочь: Норикова Александра Степановна
Мать ребёнка: Шумакова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
?.08.1941
Дочь: Мария (Марина) Степановна
Мать ребёнка: Шумакова Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1943