Оттон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оттон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1130

Дата смерти

1184

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1130

Отец: не указан

Мать: Эйлика

Смерть
1184
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