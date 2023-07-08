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Лебедев Виктор Владимирович
Лебедев Виктор Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1964
Пол
Мужской
Отец
Лебедев Владимир Дмитриевич
1936 г.р.
Мать
Лебедева Фаина Степановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1964
Отец:
Лебедев Владимир Дмитриевич
Мать:
Лебедева Фаина Степановна
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