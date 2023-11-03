Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Выходцев Илья Иосифов
Мать: Выходцева Дарья Никитина
Бракосочетание
14.01.1909
Рождение ребёнка
04.02.1914
Сын: Тагильцов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Тагильцев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Гаариловна
Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев
Смерть
Неизвестно