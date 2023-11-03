Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцова (Выходцева) Харитина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Выходцев Илья Иосифов

Мать: Выходцева Дарья Никитина

Бракосочетание
14.01.1909

Муж: Тагильцев Гавриил Яковлев

Рождение ребёнка
04.02.1914

Сын: Тагильцов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Тагильцев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Гаариловна

Отец ребёнка: Тагильцев Гавриил Яковлев

Смерть
Неизвестно
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