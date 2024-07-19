Горностаев Александр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Фио теория
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: Горностаева Варвара Александрова
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Андреева
Из смерти
Рождение ребёнка
09.09.1916
Сын: Горностаев Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Горностаева Наталья Андреева
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно