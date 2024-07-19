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Горностаев Александр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Горностаев Другая Семья Григорий Федоров

Мать: Горностаева Прасковья Павлова

Фио теория
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горностаева Наталья Андреева

Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: Горностаева Варвара Александрова

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Андреева

Из смерти
Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Горностаев Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Горностаева Наталья Андреева

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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