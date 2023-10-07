Тутукарова Марта Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутукарова Марта Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1992

Сын: Тутукаров Ариан Михайлович

Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.02.1993

Дочь: Тутукарова Анюта Михайловна

Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1999

Сын: Тутукаров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
07.08.2000

Дочь: Тутукарова Августина Михайловна

Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
14.04.2013

Сын: Тутукаров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутукаров Михаил Алексеевич

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