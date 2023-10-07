Тутукарова Марта Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1992
Сын: Тутукаров Ариан Михайлович
Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.1993
Дочь: Тутукарова Анюта Михайловна
Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1999
Сын: Тутукаров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
07.08.2000
Дочь: Тутукарова Августина Михайловна
Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.2013
Сын: Тутукаров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Тутукаров Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно