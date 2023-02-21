Жданов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Николай Николаевич

Жданов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1980

Дочь: Жданова Мария Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1985

Дочь: Жданова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close