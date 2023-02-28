Бебелина (Балакирева) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелина (Балакирева) Клавдия Семеновна

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Место рождения

Сабурово, Бежецкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

20.10.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабурово, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1950

Сын: Бебелин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1952

Сын: Бебелин Александр Павлович

Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебелин Николай Павлович

Отец ребёнка: Бебелин Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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