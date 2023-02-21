Петрова (Петрова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Петров Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Петров Афанасий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2002
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis