Петрова (Петрова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Петрова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Петров Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Петров Афанасий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2002
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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