Моисеева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1996
Сын: Владислав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.2004
Дочь: Моисеева Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
23.12.2012
Дочь: Моисеева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно