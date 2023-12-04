Моисеева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1996

Сын: Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.2004

Дочь: Моисеева Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
23.12.2012

Дочь: Моисеева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Андрей Петрович

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