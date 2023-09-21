Чивчиш (Широкова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чивчиш (Широкова) Мария Антоновна

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Место рождения

д. Клюевка Асиновский р-н Томская область

Дата рождения

16.06.1908

Дата смерти

22.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1908

Отец: Любченко Павел Игнатьевич

Мать: Любченко Анна Антоновна

д. Клюевка Асиновский р-н Томская область
Рождение ребёнка
?.06.1932

Сын: Чивчиш Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1935

Дочь: Бессонова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович

г. Томск
Рождение ребёнка
25.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1949

Сын: Чивчиш Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович

г. Томск
Рождение ребёнка
11.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович

г. Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чивчиш Василий Иванович

Смерть
22.01.1986
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