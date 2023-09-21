Чивчиш (Широкова) Мария Антоновна
Место рожденияд. Клюевка Асиновский р-н Томская область
Дата рождения16.06.1908
Дата смерти22.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1908
Отец: Любченко Павел Игнатьевич
Мать: Любченко Анна Антоновна
д. Клюевка Асиновский р-н Томская область
Рождение ребёнка
?.06.1932
Сын: Чивчиш Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1935
Дочь: Бессонова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович
г. Томск
Рождение ребёнка
25.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1949
Сын: Чивчиш Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович
г. Томск
Рождение ребёнка
11.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чивчиш Василий Иванович
г. Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1986