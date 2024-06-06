Петровская (Горохова) Тамара 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петровская (Горохова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Горохов Потап

Мать: Горохова (Шарапова) Ефрасиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Иван

Отец ребёнка: Петровский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Михаил

Отец ребёнка: Петровский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Олег

Отец ребёнка: Петровский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лис (Петровская) Валентина

Отец ребёнка: Петровский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Иван

Рождение ребёнка
Между 1956 и 1957

Сын: Петровский Виктор

Отец ребёнка: Петровский Иван

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