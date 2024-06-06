Петровская (Горохова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Горохов Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Иван
Отец ребёнка: Петровский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Михаил
Отец ребёнка: Петровский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Олег
Отец ребёнка: Петровский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лис (Петровская) Валентина
Отец ребёнка: Петровский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петровский Иван
Рождение ребёнка
Между 1956 и 1957
Сын: Петровский Виктор
Отец ребёнка: Петровский Иван