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Матюнин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1960

Отец: Матюнин Андрей Ефремович

Мать: Маклашова Ефросиния Сергеевна

Эбалаково,Татарстан
Бракосочетание
24.02.1984

Жена: Давыдова Галина Владимировна

Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
15.06.1985

Сын: Матюнин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Галина Владимировна

г.Казань
Рождение ребёнка
07.10.1988

Сын: Матюнин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Давыдова Галина Владимировна

г.Казань
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