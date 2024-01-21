Матюнин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1960
Эбалаково,Татарстан
Бракосочетание
24.02.1984
Эбалаково,Татарстан
Рождение ребёнка
15.06.1985
Сын: Матюнин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Галина Владимировна
г.Казань
Рождение ребёнка
07.10.1988
Сын: Матюнин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Давыдова Галина Владимировна
г.Казань