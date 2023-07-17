Иванова Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1962

Отец: Иванов Михаил Григорьевич

Мать: Иванова Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
02.10.1983

Дочь: Иванова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Путинцев Виктор

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.11.1990

Сын: Азаренко Василий Александрович

Отец ребёнка: Азаренко Александр Николаевич

Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаренко Александр Николаевич

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