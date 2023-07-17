Иванова Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1962
Рождение ребёнка
02.10.1983
Дочь: Иванова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Путинцев Виктор
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.11.1990
Сын: Азаренко Василий Александрович
Отец ребёнка: Азаренко Александр Николаевич
Стрежевой, город Стрежевой, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно