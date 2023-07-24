Кобозев Игорь Андреевич
Место рожденияМосква
Дата рождения16.09.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1945
Москва
Бракосочетание
14.07.1966
Рождение ребёнка
01.07.1968
Дочь: Мельникова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Кобозева Галина Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1982
Дочь: Кобозева Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Кобозева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
23.09.1997
Бракосочетание
Неизвестно