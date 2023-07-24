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Кобозев Игорь Андреевич

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Место рождения

Москва

Дата рождения

16.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1945

Отец: Кобозев Андрей Петрович

Мать: Кобозева Татьяна Владимировна

Москва
Бракосочетание
14.07.1966

Жена: Кобозева Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1968

Дочь: Мельникова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Кобозева Галина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.08.1982

Дочь: Кобозева Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Кобозева Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.09.1997

Жена: Хренникова Наталия Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобозева Екатерина Ивановна

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