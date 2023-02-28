Кирюхина (Папкова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина (Папкова) Елена Геннадьевна

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Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

28.05.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1992

Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1992

Дочь: Максимова Алена Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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