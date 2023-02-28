Кирюхина (Папкова) Елена Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения28.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1992
Дочь: Кирюхина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1992
Дочь: Максимова Алена Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область