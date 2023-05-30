Савельева (Табакова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Табакова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972

Отец: Табаков Николай Иванович

Мать: Табакова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1990

Сын: Табаков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Бухалов Владимир

Рождение ребёнка
06.01.2009

Дочь: Савельева Соня Алексеевна

Отец ребёнка: Савельев Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухалов Владимир

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