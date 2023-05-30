Савельева (Табакова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1972
Рождение ребёнка
27.11.1990
Сын: Табаков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Бухалов Владимир
Рождение ребёнка
06.01.2009
Дочь: Савельева Соня Алексеевна
Отец ребёнка: Савельев Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухалов Владимир