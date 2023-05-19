Дымова (Гревцева) Марфа (Мария) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымова (Гревцева) Марфа (Мария) Ивановна

Место рождения

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.02.1915 ст.

Дата смерти

10.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915 ст.

Отец: Гревцев Иван Маркович

Мать: Гревцева Евгения Андреевна

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Дымов Василий Семенович

Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1950

Дочь: Чеботарева Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.04.1952

Дочь: Репула Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1953

Сын: Дымов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.12.1959
Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
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