Дымова (Гревцева) Марфа (Мария) Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.02.1915 ст.
Дата смерти10.12.1959
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1915 ст.
Отец: Гревцев Иван Маркович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович
Рождение ребёнка
22.03.1950
Дочь: Чеботарева Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович
Рождение ребёнка
15.04.1952
Дочь: Репула Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович
Рождение ребёнка
17.11.1953
Отец ребёнка: Дымов Семен Макарович
Смерть
10.12.1959