Андросова Мария Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Бракосочетание
10.10.1910 ст.
Теректы, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1918
Сын: Засько Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович
Шапошниково, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Засько Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович
Смерть
Неизвестно