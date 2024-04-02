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Андросова Мария Вуколовна

Место рождения

Новогригоровка

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1910 ст.

Муж: Засько Яков Самсонович

Теректы, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Засько Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович

Шапошниково, Первомайский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Засько Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Засько Яков Самсонович

Смерть
Неизвестно
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