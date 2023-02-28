Пура Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.2021
Сын: Пура Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности