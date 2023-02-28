Пура Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пура Алексей Владимирович

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Место рождения

Молодечно, Молодечненский район, Минская область

Дата рождения

12.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.04.2021

Сын: Пура Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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