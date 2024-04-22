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Лебедев Капитон Степанович

Место рождения

Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Церковное, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Александр Николаевич и Иван Дмитриевич Смирнов; по невесте д.Церковное кр.Смирнов Ефим Васильевич и Алексей Семенович Белорусов.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Немцева Матрона Степановна

Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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