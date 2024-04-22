Лебедев Капитон Степанович
Место рождения
Дата рождения1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1887 ст.
ГАКО ф.56 оп.13 д.55 поручители по жениху д.Копьево Немцев Александр Николаевич и Иван Дмитриевич Смирнов; по невесте д.Церковное кр.Смирнов Ефим Васильевич и Алексей Семенович Белорусов.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Копьёво, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно