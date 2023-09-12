Зарубин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1837 ст.
Жена: Зарубина Ольга Фёдоровна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Рождественской церкви села.
Место жительства
1837
Выболово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно