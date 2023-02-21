Носова (Селезнева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Селезнева) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Селезнев Петр Михайлович

Мать: Селезнева Мария (?)

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