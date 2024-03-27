Чукин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукин Николай Степанович

Место рождения

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чукин Степан Фёдорович

Мать: Чукина (Щербатова) Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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