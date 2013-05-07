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Качан Елизавета Александровна
Качан Елизавета Александровна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
07.05.2013
Пол
Женский
Отец
Качан Александр Александрович
1979 г.р.
Мать
Качан (Гончарова) Светлана Борисовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2013
Отец:
Качан Александр Александрович
Мать:
Качан Светлана Борисовна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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