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Горбачёв Федот Никифорович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

11.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Горбачёв Павел Григорьевич

Мать: Горбачёва Прасковья Александровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Гликерия Никаноровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.06.1897

Дочь: Горбачёва Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Горбачёв Яков Федотович

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Горбачёва Мария Федотовна

Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.02.1920
Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

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