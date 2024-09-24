Горбачёв Федот Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти11.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1897
Дочь: Горбачёва Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Горбачёва Мария Федотовна
Мать ребёнка: Горбачёва Гликерия Никаноровна
Смерть
11.02.1920