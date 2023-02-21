Пияшева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пияшева Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

02.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.1917

Дочь: Вереина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Пияшев Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Известно Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Пияшев Иван Семенович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.03.1957
Тушино Московская область
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