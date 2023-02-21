Пияшева Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти02.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.1917
Дочь: Вереина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Пияшев Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Известно Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Пияшев Иван Семенович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.03.1957
Тушино Московская область