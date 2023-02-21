Васса Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667 ст.

Дата смерти

После 1743 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1703 г.р.
Около 1703 г.р.
Около 1718 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703 ст.

Сын: Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1703 ст.

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей

Смерть
После 1743 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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