Васса Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667 ст.
Дата смертиПосле 1743 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703 ст.
Сын: Максим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1703 ст.
Сын: Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1718 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей
Смерть
После 1743 ст.