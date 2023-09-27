Старостина Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина Люда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Старостин Артем

Отец ребёнка: Старостин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиля

Отец ребёнка: Старостин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Василий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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