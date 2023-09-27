Старостина Люда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Старостин Артем
Отец ребёнка: Старостин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиля
Отец ребёнка: Старостин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старостин Василий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно