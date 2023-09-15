Аловягин (Ловягин) Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аловягин (Ловягин) Григорий Михайлович

Место рождения

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.01.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1870 ст.

Отец: Аловягин (ловягин) Михайла Ефимович

Мать: Аловягина (ловягина) Стефанида Алексеевна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
26.01.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Аловягин (Ловягин) Михайла Ефимович. Отец. Казак Мухрановского форпоста Аловягина (Ловягина) Стефанида Алексеевна. Мать Аловягин (Ловягин) Яков Ефимович. Восприемник. Малолетний казак Мухрановского фо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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