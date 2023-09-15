Аловягин (Ловягин) Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.01.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1870 ст.
Крещение
26.01.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Аловягин (Ловягин) Михайла Ефимович. Отец. Казак Мухрановского форпоста Аловягина (Ловягина) Стефанида Алексеевна. Мать Аловягин (Ловягин) Яков Ефимович. Восприемник. Малолетний казак Мухрановского фо... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно