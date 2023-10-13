Фефелов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1995
Дочь: Гребенщикова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.08.1995
Дочь: Гребенщикова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Гребенщикова Вера Афанасьевна