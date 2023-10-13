Фефелов Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФефелов Григорий Федорович

Фефелов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1995

Дочь: Гребенщикова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Вера Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.08.1995

Дочь: Гребенщикова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Гребенщикова Вера Афанасьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close