Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил Венедиктович

Мать: Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860
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