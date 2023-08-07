Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михаил Венедиктович
Мать: Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
До 1860