отец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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отец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей сводный

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина сводная

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир-сводный

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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