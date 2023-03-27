отец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей сводный
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина сводная
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир-сводный
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно