Зима Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗима Иван Иосифович

Зима Иван Иосифович

Место рождения

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Зима Иосиф Трофимович ?

Мать: не указана

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зима Пантелей Иванович

Мать ребёнка: ?

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
12.02.1917
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть 7-й Кубанский пластунский батальон Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Нововеличковская Причина выбытия болен Дата события 12.02... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1918

Сын: Зима Ефим Иванович

Мать ребёнка: ?

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close