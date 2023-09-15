Зима Иван Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Зима Иосиф Трофимович ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: ?
Военная служба
12.02.1917
Должность/Звание ст. унтер-офицер Воинская часть 7-й Кубанский пластунский батальон Место рождения Кубанская обл., Екатеринодарский отдел, ст. Нововеличковская Причина выбытия болен Дата события 12.02... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1918
Сын: Зима Ефим Иванович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно