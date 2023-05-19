Семенов Иван Стефанов сын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиОколо 1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Семенов Стефан Федосеев сын
Мать: Семенова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь
Рождение ребёнка
21.05.1831 ст.
Дочь: Семенова Елена Иванова дочь
Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Семенова Анисья Иванова дочь
Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Семенова Екатерина Иванова дочь
Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1855 ст.