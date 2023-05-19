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Семенов Иван Стефанов сын

Место рождения

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Около 1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Семенов Стефан Федосеев сын

Мать: Семенова Дарья

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Семенов Егор Иванович

Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
21.05.1831 ст.

Дочь: Семенова Елена Иванова дочь

Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь

Прилепы, Погоженская волость, Тимской уезд
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Семенова Анисья Иванова дочь

Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Семенова Екатерина Иванова дочь

Мать ребёнка: Семенова Наталья Васильева дочь

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Наталья Васильева дочь

Смерть
Около 1855 ст.
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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