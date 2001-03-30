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Фарафонов Илья Сергеевич
Фарафонов Илья Сергеевич
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Место рождения
от 1 брака
Дата рождения
30.03.2001
Пол
Мужской
Отец
Фарафонов Сергей Андреевич
1974 г.р.
Мать
Фарафонова (Чижова) Вероника Викторовна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2001
Отец:
Фарафонов Сергей Андреевич
Мать:
Фарафонова Вероника Викторовна
от 1 брака
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