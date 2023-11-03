Грязнов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грязнов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Грязнов Иван Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно