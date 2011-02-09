Шелоп Тимофей Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелоп Тимофей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2011

Отец: Шелоп Олег Петрович

Мать: Шелоп Марина Федоровна

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