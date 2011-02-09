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Шелоп Тимофей Олегович
Шелоп Тимофей Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Шелоп Олег Петрович
1977 г.р.
Мать
Шелоп (Горобец) Марина Федоровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.2011
Отец:
Шелоп Олег Петрович
Мать:
Шелоп Марина Федоровна
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