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Сокур Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1928

Дочь: Сокур Александра Константиновна

Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1930

Сын: Сокур Лев Константинович

Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Александр Константинович

Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокур Константин Константинович

Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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