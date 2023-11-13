Сокур Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1928
Дочь: Сокур Александра Константиновна
Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1930
Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Александр Константинович
Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокур Константин Константинович
Мать ребёнка: Сокур Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно