Суслова (Суслова) Матрёна Николаевна
Место рожденияניז\'ני נובגורוד, חבל ניצהגורודסקאיה Russian Federation
Дата рождения1872
Дата смерти28.07.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
ניז\'ני נובגורוד, חבל ניצהגורודסקאיה Russian Federation
Рождение ребёнка
04.09.1912
Дочь: Кирячёва Надежда Александровна
Отец ребёнка: Алексей
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1957
Похороны
Неизвестно