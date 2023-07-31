Суслова (Суслова) Матрёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Суслова) Матрёна Николаевна

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Место рождения

ניז\'ני נובגורוד, חבל ניצהגורודסקאיה Russian Federation

Дата рождения

1872

Дата смерти

28.07.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

ניז\'ני נובגורוד, חבל ניצהגורודסקאיה Russian Federation
Рождение ребёнка
04.09.1912

Дочь: Кирячёва Надежда Александровна

Отец ребёнка: Алексей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.07.1957
Орск, город Орск, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
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