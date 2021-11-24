Попроцкая (Урядова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1939
Дата смерти24.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1960
Дочь: Грязнова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Попроцкий Владимир Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попроцкий Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2021