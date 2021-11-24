Попроцкая (Урядова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попроцкая (Урядова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1939

Дата смерти

24.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1960

Дочь: Грязнова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Попроцкий Владимир Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попроцкий Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попроцкий Владимир Степанович

Смерть
24.11.2021
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