Алексеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1901 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор

Рождение ребёнка
01.08.1901

Сын: Алексеев Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Фёдор

Смерть
Неизвестно
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