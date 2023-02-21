Алексеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор
Рождение ребёнка
01.08.1901
Сын: Алексеев Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Фёдор
Смерть
Неизвестно