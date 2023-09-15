(Дементьева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дементьева) Антонина

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1930

Дата смерти

11.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1930

Отец: Фёдор

Мать: Дементьева Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1955

Сын: Дементьев Юрий

Отец ребёнка: Василий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
11.04.1985
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище, урна
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