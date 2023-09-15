(Дементьева) Антонина
Место рождения
Дата рождения18.04.1930
Дата смерти11.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1930
Отец: Фёдор
Мать: Дементьева Прасковья
Рождение ребёнка
13.09.1955
Сын: Дементьев Юрий
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свиридов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
11.04.1985
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, урна