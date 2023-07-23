Яшин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1962 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984

Отец: Яшин Иван

Мать: Яшина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
25.09.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2006

Сын: Яшин Елисей Алексеевич

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Рождение ребёнка
12.10.2007

Сын: Яшин Илья Алексеевич

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Рождение ребёнка
27.08.2018

Дочь: Яшина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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