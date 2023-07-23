Яшин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1984
Отец: Яшин Иван
Мать: Яшина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
25.09.2004
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.10.2007
Сын: Яшин Илья Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2018
Дочь: Яшина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности