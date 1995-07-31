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Деревягин Сергей Николаевич
Деревягин Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.1995
Пол
Мужской
Отец
Деревягин Николай Борисович
Мать
Деревягина (Евдокимова) Лариса Владимировна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1995
Отец:
Деревягин Николай Борисович
Мать:
Деревягина Лариса Владимировна
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