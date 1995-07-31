Деревягин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1995

Отец: Деревягин Николай Борисович

Мать: Деревягина Лариса Владимировна

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