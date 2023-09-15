Иваницкая (Мишина) Юлия Викторовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1975
Отец: Мишин Виктор Андреевич
Бракосочетание
10.09.1994
Рождение ребёнка
01.04.1995
Дочь: Иваницкая Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
18.12.2002
Дочь: Иваницкая Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич
Рождение ребёнка
19.09.2011
Дочь: Иваницкая Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич
Место жительства
Неизвестно