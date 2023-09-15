Иваницкая (Мишина) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваницкая (Мишина) Юлия Викторовна

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

01.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1975

Отец: Мишин Виктор Андреевич

Мать: Мишина Татьяна Васильевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
10.09.1994

Муж: Иваницкий Алексей Геннадьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1995

Дочь: Иваницкая Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
18.12.2002

Дочь: Иваницкая Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.09.2011

Дочь: Иваницкая Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Иваницкий Алексей Геннадьевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
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